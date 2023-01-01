Стерилизация и пастеризация в духовке – это одно и то же?

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Где есть латвийцы, там лето и осень не проходят без консервирования. А чтобы урожай из твоего сада хранился в погребе долго и качественно, не забродил и не испортился, необходимо как следует подготовить и сами заготовки, и банки с крышками. Сегодня поговорим подробнее именно о правильной подготовке упаковки для консервов.

В народе говорят, что «важно простерилизовать банки в духовке» и «обязательно надо пастеризовать банки в духовке», но одно ли это и то же? Возможна ли вообще пастеризация в духовке? Можно ли стерилизовать и пастеризовать банки в микроволновой печи? Как правильно выполняются процессы стерилизации и пастеризации? Узнай ответы на эти вопросы ниже в продолжении!

Пастеризация и стерилизация – это одно и то же?

Многие новички в консервировании ставят знак равенства между словами «пастеризация» и «стерилизация», но единственное, что у данных процессов общего, это то, что они связаны с нагревом и предназначены для продления срока хранения консервов. Однако это не одно и то же.

Стерилизация

Банки и крышки необходимо простерилизовать перед консервированием. Это процесс, который помогает получить безупречно чистые банки для хранения собранного урожая – под действием высокой температуры погибают все бактерии, которые могли остаться на поверхности банки после мытья.

Пастеризация

Пастеризация банок – последний этап термической обработки в процессе консервирования. Во время пастеризации содержимое консервов в стерильных банках нагревается с целью уничтожения содержащихся в нем бактерий, которые могут способствовать брожению и порче консервов. Кроме того, путем пастеризации можно получить идеально закрытые банки благодаря вакууму, создаваемому во время процесса охлаждения.

Возможна ли пастеризация в духовке?

Обычно духовка используется для стерилизации банок во время консервирования, однако с помощью духовки возможна и пастеризация консервов. Пастеризуя банки в духовке, ты можешь избежать излишней влажности на кухне, а также одновременно пастеризовать больше банок, чем это было бы возможно при нагревании банок на плите.

Где лучше нагревать банки – на газовой или электрической плите

Хотя наши мамы для нагревания банок годами использовали газовые плиты, в эпоху современных технологий мы всё же рекомендуем пользоваться электрическими плитами. Недостатком газовой плиты является то, что температура в ней неравномерная, в результате чего и банки нагреваются неравномерно. Это может привести к перегреву и лопанию банок.

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Можно ли стерилизовать и пастеризовать банки в микроволновой печи?

Возможно, ты удивишься, но ответ – да, микроволновые печи тоже подходят для этой задачи. Для стерилизации банок в середину нужно будет поставить стакан, наполовину наполненный водой. В свою очередь, для пастеризации банок содержащаяся в них жидкость (маринад, сироп) должна занимать только 2/3 объема, чтобы содержимое банки не вылилось через края во время процесса нагревания.

Как правильно стерилизовать банки?

Как упоминалось в начале, стерилизация – это процесс нагревания, который необходимо выполнить перед заполнением банок заготовками. Прежде всего, банки необходимо тщательно вымыть изнутри и снаружи, обращая особое внимание на резьбу – место, где крышка закручивается на банку, потому что там часто «живут» остатки старых засохших консервов и плесень.

Чтобы стерилизовать банки в духовке:

поставь их горлышком вниз прямо на решетку духовки так, чтобы банки не касались друг друга, или положи банки боком на противень (они могут соприкасаться, но это нежелательно); сначала помести банки в духовку и только потом включи ее на 150 градусов; нагревай банки: емкостью до 1 литра (включительно) – 15 минут;

емкостью 2 л – 20 минут;

емкостью 3 л – 25 минут.

Чтобы стерилизовать банки в микроволновой печи:

поставь их горлышком вверх; в середину между банками поставь полстакана воды (если стерилизуешь банку емкостью 3 л, стакан не ставь, а налей в банку 3–4 столовые ложки воды); включи микроволновку на самый мощный режим: для банок 0,5 л – на 3 минуты;

для банок 1 л – на 4 минуты;

для банок 3 л – на 5 минуты.

Перед тем как вынуть нагретые банки в обоих случаях обязательно надень полностью сухие толстые кухонные рукавицы, чтобы обезопасить себя от ожогов и лопания банок из-за резких перепадов температуры (при контакте с влагой). Возьми банки не за горлышко, а за середину и поставь в сухое место для охлаждения.

При нагревании в духовке на противне можно оставить банки остывать вместе со всем противнем. Крышки следует стерилизовать отдельно, кипятя их не менее 5 минут. Помни, что их ни в коем случае нельзя нагревать в микроволновой печи.

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Как правильно пастеризовать банки?

Во время пастеризации нагреваются не банки, а их содержимое. Это означает, что огурцы, помидоры, салат, лечо, соусы, компоты и другие заготовки уже должны находиться в банках в том состоянии, в котором их предусмотрено хранить зимой.

Кстати, практический совет из опыта – кухонный комбайн станет твоим лучшим другом при консервировании лечо, пюре, томатного соуса и консервов аналогичной консистенции, потому что все продукты будут нарезаны и измельчены в мгновение ока и без излишних усилий.

Пастеризация на плите:

сложи банки в кастрюлю; налей теплую воду, чтобы она покрывала банки почти до резьбы; включи огонь, дождись закипания воды и грей банки: 0,5 л – 10 мин.;

750 мл – 15 мин.;

1 л – 20 мин.

Пастеризация в духовке:

сложи банки вертикально на решетку или противень так, чтобы банки не соприкасались; поставь в холодную духовку; включи огонь на 90-120 градусов и грей банки:

0,5 л – 10 мин.;



750 мл – 15 мин.;



1 л – 20 мин.

Пастеризация в микроволновой печи:

наполни банки предусмотренной жидкостью (маринадом, сиропом) на 2/3 объема; поставь банки в микроволновку; включи микроволновку на максимальную мощность; как только увидишь через стекло микроволновки, что жидкость начинает закипать, продолжай нагревать банки еще 3 минуты.

Во всех 3 случаях достань банки после нагревания, поставь их на сухую поверхность, сразу же закрути крышки и дай медленно и постепенно остыть. Банки большего размера не мешает накрыть толстым покрывалом, чтобы перепады температур не были слишком большими и банки не треснули.

Совет от хозяек нашей команды: при пастеризации маринованных огурцов мы рекомендуем руководствоваться не часами, а цветом огурцов. Как только на каком-либо огурце появится пятнышко, где ярко-зеленый цвет сменился желто-зеленым, достань банки, закрути крышки и дай остыть. Если достать банки именно в этот момент, то огурцы будут отменными и хрустящими.

Фото: Freepik.com

Коротай время, сочетая приятное с полезным

Поскольку стерилизация и пастеризация в духовке и на плите занимают довольно много времени, хозяйкам, выбравшим такой способ нагревания, как нельзя кстати пригодится ваза для печенья и кофейный аппарат , а также какой-нибудь интересный журнал или книга – пока банки и консервы готовятся, у тебя есть возможность присесть, отдохнуть и побаловать себя чашечкой ароматного кофе, вкусным печеньем и увлекательной главой книги.